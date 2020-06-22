"Манчестер Сити" усилится 18-летним болгарином

Полузащитник софийской "Славии" Филипп Крастев близок к переходу в "Манчестер Сити", утверждает Daily Mail.

По сведениям издания, "горожане" рассчитывают оформить трансфер 18-летнего болгарина уже этим летом и отдать его в аренду родному клубу до конца года.

На перспективного хавбека, чья рыночная стоимость оценивается в 150 тысяч евро, также претендует "Лестер".

Крастев - воспитанник "Славии", за основную команду он уже провёл 25 матчей и сделал 1 ассист.

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