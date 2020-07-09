"Манчестер Сити" установил два рекорда АПЛ в матче с "Ньюкаслом"

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"Манчестер Сити" установил два рекорда АПЛ в матче с "Ньюкаслом"

В матче 34-го тура АПЛ "Манчестер Сити" - "Ньюкасл" хозяева поля обновили сразу два рекорда турнира.

Во-первых, "горожане" стали первой командой в истории английской Премьер-лиги, пять игроков которой забили не менее 10 голов за сезон.

Во-вторых, подопечные Хосепа Гвардиолы в поединке с "сороками" сделали 840 пасов, из которых 787 оказались точными. Таким образом, процент успешных передач составил 93,7, что является рекордным показателем.

Напомним, что "Сити" разгромил "Ньюкасл" со счётом 5:0.

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