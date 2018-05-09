"Манчестер Сити" установил еще один рекорд АПЛ

В матче чемпионата Англии "Манчестер Сити" победил "Брайтон" со счетом 3:1.

После этого поединка "горожане" набрали 97 очков за сезон, что является новым рекордом Премьер-лиги.

Прежнее достижение принадлежало "Челси", который в сезоне 2004/05 стал чемпионом с 95 очками.

Стоит отметить, что в сезоне 1978/79 набрать 98 очков мог "Ливерпуль" (30 побед и 8 ничьих), но в те годы за победу давали только два очка.

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