"Манчестер Сити" установил еще один рекорд АПЛ

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"Манчестер Сити" установил еще один рекорд АПЛ

В матче чемпионата Англии "Манчестер Сити" победил "Брайтон" со счетом 3:1.

После этого поединка "горожане" набрали 97 очков за сезон, что является новым рекордом Премьер-лиги.

Прежнее достижение принадлежало "Челси", который в сезоне 2004/05 стал чемпионом с 95 очками.

Стоит отметить, что в сезоне 1978/79 набрать 98 очков мог "Ливерпуль" (30 побед и 8 ничьих), но в те годы за победу давали только два очка.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 36 94
2 Манчестер Юнайтед 36 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 36 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 36 44
10 Ньюкасл Юнайтед 36 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 36 40
15 Вест Хэм Юнайтед 36 38
16 Хаддерсфилд Таун 36 36
17 Саутгемптон 36 33
18 Суонси Сити 36 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
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