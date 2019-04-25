"Манчестер Сити" установил исторический рекорд английского футбола

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"Манчестер Сити" установил исторический рекорд английского футбола

"Манчестер Сити" благодаря победе над "Манчестер Юнайтед" в перенесённом матче 31-го тура АПЛ переписал историю английского футбола.

Как сообщает Opta, "горожане" - автор нового рекорда страны по количеству голов в течение одного сезона. В нынешней кампании им удалось забить 157 голов  во всех турнирах.

Примечательно, что подопечные Хосепа Гвардиолы превзошли достижение "Сити" времён Мануэля Пеллегрини, который в сезоне 2013/14 наколотил 156 мячей.

Напомним, что манкунианцы до завершения сезона проведут ещё четыре матча - с "Бернли", "Лестером" и "Брайтоном" в АПЛ и с "Уотфордом" в финале Кубка Англии.

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