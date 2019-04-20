"Манчестер Сити" установил клубный рекорд

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"Манчестер Сити" установил клубный рекорд

"Манчестер Сити" переписал собственную историю благодаря победе над "Тоттенхэмом" в матче 35-го тура АПЛ.

Как сообщает Opta, "горожане" установили новый клубный рекорд, выиграв 25 домашних поединков во всех турнирах текущего сезона.

Ранее "Сити" никогда не одерживал более 24 побед на своём поле в течение одной кампании.

Напомним, что подопечные Хосепа Гвардиолы сегодня вернули себе лидерство в Премьер-лиге.

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Команда М О
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2 Ливерпуль Ливерпуль 34 85
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 34 67
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 33 66
5 Челси Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 33 64
7 Уотфорд Уотфорд 34 49
8 Лестер Сити Лестер Сити 35 48
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 34 48
10 Эвертон Эвертон 34 46
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 35 43
12 Борнмут Борнмут 35 41
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли Бернли 34 39
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 34 38
16 Саутгемптон Саутгемптон 33 36
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 34 34
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