"Манчестер Сити" установил клубный рекорд

"Манчестер Сити" переписал собственную историю благодаря победе над "Тоттенхэмом" в матче 35-го тура АПЛ.

Как сообщает Opta, "горожане" установили новый клубный рекорд, выиграв 25 домашних поединков во всех турнирах текущего сезона.

Ранее "Сити" никогда не одерживал более 24 побед на своём поле в течение одной кампании.

Напомним, что подопечные Хосепа Гвардиолы сегодня вернули себе лидерство в Премьер-лиге.

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