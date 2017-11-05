"Манчестер Сити" установил клубный рекорд по количеству выигранных матчей подряд

В матче 11-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" со счетом 3:1.

Эта победа стала 15-й подряд для "горожан" во всех турнирах, что стало для них новым клубным рекордом.

Кроме того "Манчестер Сити" впервые за 70 лет выиграл 9 матчей Премьер-лиги подряд.

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