"Манчестер Сити" установил клубный рекорд по количеству выигранных матчей подряд

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"Манчестер Сити" установил клубный рекорд по количеству выигранных матчей подряд

В матче 11-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" со счетом 3:1.

Эта победа стала 15-й подряд для "горожан" во всех турнирах, что стало для них новым клубным рекордом.

Кроме того "Манчестер Сити" впервые за 70 лет выиграл 9 матчей Премьер-лиги подряд.

Не пропустите: "Голубая" машина в деле: "Манчестер Сити" берет верх над "Арсеналом". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 10 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 10 19
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 10 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Вест Бромвич Альбион 11 10
16 Борнмут 11 10
17 Вест Хэм Юнайтед 11 9
18 Суонси Сити 11 8
19 Эвертон 10 8
20 Кристал Пэлас 11 4
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