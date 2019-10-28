"Манчестер Сити" установил на цену форварда Габриэла Жезуса

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"Манчестер Сити" установил на цену форварда Габриэла Жезуса

"Манчестер Сити" определился с ценой на нападающего Габриэла Жезуса для потенциальных покупателей, передает The Sun.

По данным источника, "горожане" готовы отпустить футболиста не менее, чем за 115 миллионов евро.

В 22-летнем бразильце заинтересованы "Бавария", ПСЖ и "Реал".

Футболист перешел в "Ман Сити" из "Палмейраса" в 2017 году за 32 миллиона евро. В этом сезоне форвард участвовал в 11 матчах, отметившись 5 голами и 1 ассистом.

Не пропустите: "Реал" планирует этой зимой купить форварда "Сити" Жезуса | http://soccernews.ru
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