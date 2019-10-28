"Манчестер Сити" установил на цену форварда Габриэла Жезуса
"Манчестер Сити" определился с ценой на нападающего Габриэла Жезуса для потенциальных покупателей, передает The Sun.
По данным источника, "горожане" готовы отпустить футболиста не менее, чем за 115 миллионов евро.
В 22-летнем бразильце заинтересованы "Бавария", ПСЖ и "Реал".
Футболист перешел в "Ман Сити" из "Палмейраса" в 2017 году за 32 миллиона евро. В этом сезоне форвард участвовал в 11 матчах, отметившись 5 голами и 1 ассистом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|10
|28
|2
|Манчестер Сити
|10
|22
|3
|Лестер Сити
|10
|20
|4
|Челси
|10
|20
|5
|Арсенал Лондон
|10
|16
|6
|Кристал Пэлас
|10
|15
|7
|Манчестер Юнайтед
|10
|13
|8
|Шеффилд Юнайтед
|10
|13
|9
|Борнмут
|10
|13
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|13
|11
|Тоттенхэм
|10
|12
|12
|Вулверхэмптон
|10
|12
|13
|Бернли
|10
|12
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|15
|Астон Вилла
|10
|11
|16
|Эвертон
|10
|10
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|9
|18
|Саутгемптон
|10
|8
|19
|Норвич Сити
|10
|7
|20
|Уотфорд
|10
|5