"Манчестер Сити" установил новый рекорд английского футбола

"Манчестер Сити" выиграл 12 подряд выездных матчей во всех турнирах.

Таким образом, "горожане" побили рекорд среди клубов высшего английского дивизиона по победной серии в гостях.

"Сити" превзошёл собственное достижение, установленное в 2017 году.

Подопечные Хосепа Гвардиолы уверенно лидируют в текущем розыгрыше АПЛ, набрав 59 очков в 25 турах. В первом матче 1/8 финала ЛЧ они обыграли "Боруссию" М со счётом 2:0.

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