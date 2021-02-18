"Манчестер Сити" установил новый рекорд АПЛ

"Манчестер Сити" в очередной раз переписал историю английской Премьер-лиги.

"Горожане" с начала 2021-го календарного года выиграли 10 матчей чемпионата подряд.

Как сообщает ESPN, это новый рекорд АПЛ по данному показателю.

"Сити" превзошёл достижение "Манчестер Юнайтед", стартовавшего в 2009 году с 9 побед кряду.

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