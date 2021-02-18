"Манчестер Сити" установил новый рекорд АПЛ

1 Теги манчестер ситиманчестер юнайтедстатистика

"Манчестер Сити" установил новый рекорд АПЛ

"Манчестер Сити" в очередной раз переписал историю английской Премьер-лиги.

"Горожане" с начала 2021-го календарного года выиграли 10 матчей чемпионата подряд.

Как сообщает ESPN, это новый рекорд АПЛ по данному показателю.

"Сити" превзошёл достижение "Манчестер Юнайтед", стартовавшего в 2009 году с 9 побед кряду.

Не пропустите: Тухель повторил рекорд АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

grigoriy3pp

Секс на одну ночь - без денег и отношений, это реально. Тысячи женщин хотят просто потрахаться (многие замужем). Все фото реальные, просто лайкай и сам увидишь что будет;), пользуйся ----- http://srt.vg/soska

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" хочет, чтобы Хави возглавил команду летом

"Барселона" хочет, чтобы Хави возглавил команду летом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов