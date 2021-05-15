"Манчестер Сити" установил очередной рекорд АПЛ

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"Манчестер Сити" установил очередной рекорд АПЛФото: твиттер "Сити"/Автор неизвестен

В матче 36-го тура АПЛ "Манчестер Сити" обыграл в гостях "Ньюкасл" (4:3).

Чемпион Англии одержал 12 подряд выездных побед в АПЛ. Это английский рекорд для четырех ведущих дивизионов страны.

Напомним, что команда Гвардиолы досрочно выиграла Премьер-лигу в этом сезоне. В 36 турах клуб набрал 83 очка и опережает на 13 баллов "Манчестер Юнайтед", который идет вторым.

Также не пропустите: "Манчестер Сити" в гостях одержал волевую победу над "Ньюкаслом". | http://soccernews.ru
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