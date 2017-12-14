"Манчестер Сити" установил очередной рекорд в Англии

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"Манчестер Сити" установил очередной рекорд в Англии"Манчестер Сити" разгромил "Суонси" (4:0) в матче 17-го тура АПЛ и довел победную серию до 15-ти игр кряду.

Таким образом, клуб из Манчестера стал первым в истории четырех высших английских дивизионов, выигравшим 15 матчей подряд.

В 25-ти официальных матчах сезона подопечные Пепа Гвардиолы проиграли лишь один раз. Речь идет о поражении в игре с "Шахтером" в 6-м туре Лиги чемпионов (1:2).

Читайте: Очередная победа "горожан": "Манчестер Сити" без проблем разгромил "Суонси"  | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 16 46
2 Манчестер Юнайтед 16 35
3 Челси 17 35
4 Бернли 17 31
5 Ливерпуль 16 30
6 Арсенал Лондон 16 29
7 Тоттенхэм 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 17 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 17 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
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