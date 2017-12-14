"Манчестер Сити" установил очередной рекорд в Англии

"Манчестер Сити" разгромил "Суонси" (4:0) в матче 17-го тура АПЛ и довел победную серию до 15-ти игр кряду.

Таким образом, клуб из Манчестера стал первым в истории четырех высших английских дивизионов, выигравшим 15 матчей подряд.

В 25-ти официальных матчах сезона подопечные Пепа Гвардиолы проиграли лишь один раз. Речь идет о поражении в игре с "Шахтером" в 6-м туре Лиги чемпионов (1:2).

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