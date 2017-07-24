"Манчестер Сити" установил очередной трансферный рекорд

Теги манчестер ситибенжамен мендиджон стоунз

"Манчестер Сити" установил очередной трансферный рекорд

Купив защитника "Монако" Бенжамена Менди, "Манчестер Сити" стал автором нового трансферного рекорда.

"Горожане" заплатили за 23-летнего француза 57,5 миллионов евро, что сделало Менди самым дорогим защитником в истории.

Стоит отметить, что предыдущий рекорд также принадлежал "Манчестер Сити" - это приобретение Джона Стоунза у "Эвертона" за 55,6 миллионов евро. | http://soccernews.ru

комментарии
а как же

уокер?

Ответить

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Тяжёлый выезд в Грецию: ЦСКА и АЕК встретятся в квалификации Лиги чемпионов

Тяжёлый выезд в Грецию: ЦСКА и АЕК встретятся в квалификации Лиги чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов