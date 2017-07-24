"Манчестер Сити" установил очередной трансферный рекорд

Купив защитника "Монако" Бенжамена Менди, "Манчестер Сити" стал автором нового трансферного рекорда.

"Горожане" заплатили за 23-летнего француза 57,5 миллионов евро, что сделало Менди самым дорогим защитником в истории.

Стоит отметить, что предыдущий рекорд также принадлежал "Манчестер Сити" - это приобретение Джона Стоунза у "Эвертона" за 55,6 миллионов евро. | http://soccernews.ru