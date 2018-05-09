"Манчестер Сити" установил памятную доску в честь Яя Туре

"Манчестер Сити" увековечил память о полузащитнике Яя Туре, который покинет клуб по окончании сезона.

Клуб установил памятную доску с изображением игрока на территории академии.

Фото: памятная доска в честь Туре.

Напомним, что 34-летний Туре выступает за "Манчестер Сити" с 2010 года и выиграл с клубом три чемпионских титула.

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