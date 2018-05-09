"Манчестер Сити" установил рекорд АПЛ

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"Манчестер Сити" установил рекорд АПЛ

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва забил гол в матче чемпионата Англии против "Брайтона" (2:1, первый тайм).

Этот гол стал 104-м для манкунианцев в нынешнем сезоне и клуб установил рекорд по числу голов в одном сезоне.

Прежнее достижение принадлежало "Челси", который в сезоне 2009/10 забил 103 мяча.

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