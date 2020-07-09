"Манчестер Сити" установил рекорд АПЛ

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"Манчестер Сити" установил рекорд АПЛ

"Манчестер Сити" стал первым клубом в истории английской Премьер-лиги, пять игроков которого забили не менее 10 голов за сезон.

Лидирует среди игроков "горожан" аргентинский нападающий Серхио Агуэро, который забил 16 голов. Второе место у английского форварда Рахима Стерлинга (13), третье место делят бельгийский хавбек Кевин де Брюйне и бразильский нападающий Габриэл Жезус (по 11). Пятый - алжирский форвард Рияд Махрез (10).

В последний раз подобное удалось "Эвертону" в сезоне-1984/85, но тогда турнир назывался чемпионат Англии.

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Главные новости дня: 8 июля

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