"Манчестер Сити" установил рекорд АПЛ

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"Манчестер Сити" установил рекорд АПЛФото: твиттер "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" добыл крупную победу над "Ньюкаслом" (4:0) в 18-м туре АПЛ.

Эта победа стала для "горожан" 34-й в 2021 году в рамках АПЛ, что является лучшим результатом в истории чемпионата.

Ранее рекорд принадлежал "Ливерпулю", который победил в 33-х играх чемпионата в 1982 году.

До конца года "Манчестер Сити" сыграет еще две игры - с "Лестером" и "Брентфордом".

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