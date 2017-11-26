"Манчестер Сити" установил рекорд АПЛ по количеству набранных очков после 13 туров

В матче 13-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде победил "Хаддерсфилд" со счетом 2:1.

Благодаря этой победе "горожане" имеют в активе 37 очков из 39 возможных.

Этот результат является лучшим в истории Премьер-лиги после 13 поединков.

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