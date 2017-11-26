"Манчестер Сити" установил рекорд АПЛ по количеству набранных очков после 13 туров

Теги манчестер сити

"Манчестер Сити" установил рекорд АПЛ по количеству набранных очков после 13 туров

В матче 13-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде победил "Хаддерсфилд" со счетом 2:1.

Благодаря этой победе "горожане" имеют в активе 37 очков из 39 возможных.

Этот результат является лучшим в истории Премьер-лиги после 13 поединков.

Не пропустите: "Манчестер Сити" в концовке матча вырывает победу у "Хаддерсфилда". | http://soccernews.ru

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Итоги и символическая сборная 13-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 13-го тура АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 13 37
2 Манчестер Юнайтед 13 29
3 Челси 13 26
4 Арсенал Лондон 13 25
5 Тоттенхэм 13 24
6 Ливерпуль 13 23
7 Бернли 13 22
8 Уотфорд 13 21
9 Брайтон & Хоув Альбион 13 16
10 Саутгемптон 13 16
11 Хаддерсфилд Таун 13 15
12 Лестер Сити 13 14
13 Борнмут 13 14
14 Ньюкасл Юнайтед 13 14
15 Сток Сити 13 13
16 Эвертон 13 12
17 Вест Бромвич Альбион 13 11
18 Вест Хэм Юнайтед 13 10
19 Суонси Сити 13 9
20 Кристал Пэлас 13 8
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