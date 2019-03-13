"Манчестер Сити" установил рекорд Лиги Чемпионов
"Манчестер Сити" установил рекорд Лиги Чемпионов, сообщает Opta.
По информации статистического портала, победа в двухматчевом противостоянии со счётом 10:2 - это лучший результат для английских клубов в плей-офф самого престижного еврокубкового турнира.
Напомним, что "горожане" дважды обыграли "Шальке" - 2:3 на выезде и 7:0 дома.
Не пропустите: Гвардиола назвал желаемого соперника в 1/4 финала Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Джорджина Родригес посвятила трогательный пост Роналду после бенефиса португальца в Лиге Чемпионов
-
9
Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 9 тура
-
Игрок "Манчестер Сити" Фоден стал автором уникального достижения
-
1
Фердинанд: "Роналду - живой бог футбола"
-
Буффон поздравил "Ювентус" с выходом в 1/4 финала ЛЧ, Аллегри ответил легендарному вратарю
-
Стало известно, какую оценку France Football поставил Роналду за матч с "Атлетико"
-
1
Эвра ярко отреагировал на третий гол Роналду в ворота "Атлетико"
-
Хавбек "Спартака" прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ
-
1
"Реал" возобновил интерес к звезде Серии А
-
1
Девушка дня: Лиза Брито - татуировщица, которая провела ночь с Неймаром
-
1
"Челси" недоволен интересом "Реала" к Азару
-
"Манчестер Сити" установил рекорд Лиги Чемпионов
-
Фактор Роналду: команды португальца всегда выбивали "Атлетико" Симеоне из плей-офф Лиги Чемпионов
-
Гвардиола посочувствовал тренеру "Шальке" после погрома в Лиге Чемпионов
-
1
Симеоне прокомментировал спародированный жест Роналду
-
Назван лучший игрок 19-го тура чемпионата России
-
Лерой Сане забил юбилейный гол в клубной карьере
-
Аллегри высказался о разгроме "Атлетико" в Лиге Чемпионов
-
1
Симеоне прокомментировал поражение от "Ювентуса"
-
Роналду повторил достижение Луиса Адриано
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|6
|13
|2
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|3
|Клуб Брюгге
|6
|6
|4
|Монако
|6
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|8
|3
|Интер Милан
|6
|8
|4
|ПСВ
|6
|2
|Группа C
|М
|О
|1
|ПСЖ
|6
|11
|2
|Ливерпуль
|6
|9
|3
|Наполи
|6
|9
|4
|Црвена Звезда
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Порту
|6
|16
|2
|Шальке
|6
|11
|3
|Галатасарай
|6
|4
|4
|Локомотив Москва
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|6
|14
|2
|Аякс
|6
|12
|3
|Бенфика
|6
|7
|4
|АЕК
|6
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|13
|2
|Лион
|6
|8
|3
|Шахтер Донецк
|6
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|12
|2
|Рома
|6
|9
|3
|Виктория Плзень
|6
|7
|4
|ЦСКА Москва
|6
|7
|Группа H
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|10
|3
|Валенсия
|6
|8
|4
|Янг Бойз
|6
|4