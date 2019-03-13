"Манчестер Сити" установил рекорд Лиги Чемпионов, сообщает Opta.

По информации статистического портала, победа в двухматчевом противостоянии со счётом 10:2 - это лучший результат для английских клубов в плей-офф самого престижного еврокубкового турнира.

Напомним, что "горожане" дважды обыграли "Шальке" - 2:3 на выезде и 7:0 дома.

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