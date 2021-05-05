"Манчестер Сити" установил рекорд Лиги Чемпионов для английских клубов
Фото: твиттер Кевина де Брюйне/Автор неизвестен
"Манчестер Сити" стал первым английским клубом, который одержал 11 побед в одном розыгрыше Лиги Чемпионов.
"Горожане" в полуфинале Лиги Чемпионов дважды победили "Пари Сен-Жермен" (2:1 и 2:0) и завоевали путевку в финал.
На предыдущих стадиях турнира "Манчестер Сити" одержал девять побед при одной ничьей. На групповом этапе англичане победили и сыграли вничью с "Порту" (3:1, 0:0), дважды обыграли "Марсель" (3:0, 3:0), а также добились двух побед над "Олимпиакосом" (3:0, 1:0). В 1/8 финала "Манчестер Сити" дважды победил менхенгладбахскую "Боруссию" (2:0, 2:0), а в 1/4 финала англичане добились двух побед в матчах с дортмундской "Боруссией" (2:1, 2:1).
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