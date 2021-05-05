"Манчестер Сити" установил рекорд Лиги Чемпионов для английских клубов

Фото: твиттер Кевина де Брюйне/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" стал первым английским клубом, который одержал 11 побед в одном розыгрыше Лиги Чемпионов.

"Горожане" в полуфинале Лиги Чемпионов дважды победили "Пари Сен-Жермен" (2:1 и 2:0) и завоевали путевку в финал.

На предыдущих стадиях турнира "Манчестер Сити" одержал девять побед при одной ничьей. На групповом этапе англичане победили и сыграли вничью с "Порту" (3:1, 0:0), дважды обыграли "Марсель" (3:0, 3:0), а также добились двух побед над "Олимпиакосом" (3:0, 1:0). В 1/8 финала "Манчестер Сити" дважды победил менхенгладбахскую "Боруссию" (2:0, 2:0), а в 1/4 финала англичане добились двух побед в матчах с дортмундской "Боруссией" (2:1, 2:1).

Не пропустите: Глава ЛГБТ-группы фанатов "Манчестер Сити" высказался о каминг-ауте игроков. | http://soccernews.ru