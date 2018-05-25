"Манчестер Сити" установил рекорд по числу отправленных футболистов на Чемпионат Мира, сообщает Manchester Evening News.

"Горожане" делегировали на ЧМ-2018 17 игроков, что позволило им превзойти достижение "Арсенала", который в 2006 году отправил на мундиаль 15 своих представителей.

Стоит отметить, что в шаге от "Сити" оказался мадридский "Реал", 16 футболистов которого будут представлены на Чемпионате Мира в России.

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