"Манчестер Сити" установил рекорд по числу отправленных футболистов на Чемпионат Мира

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"Манчестер Сити" установил рекорд по числу отправленных футболистов на Чемпионат Мира

"Манчестер Сити" установил рекорд по числу отправленных футболистов на Чемпионат Мира, сообщает Manchester Evening News.

"Горожане" делегировали на ЧМ-2018 17 игроков, что позволило им превзойти достижение "Арсенала", который в 2006 году отправил на мундиаль 15 своих представителей.

Стоит отметить, что в шаге от "Сити" оказался мадридский "Реал", 16 футболистов которого будут представлены на Чемпионате Мира в России.

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Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
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