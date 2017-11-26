"Манчестер Сити" установил рекорд по количеству гостевых побед подряд для английских клубов

Теги манчестер сити

"Манчестер Сити" установил рекорд по количеству гостевых побед подряд для английских клубов
В матче 13-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде обыграл "Хаддерсфилд" со счетом 2:1.

Эта победа стала для "горожан" 11-й гостевой подряд во всех турнирах. Этот показатель является рекордным для английских клубов.

Стоит отметить, что в последний раз "Манчестер Сити" не сумел выиграть на чужом поле 30 апреля 2017 года в поединке с "Мидлсбро" (2:2).

Не пропустите: "Манчестер Сити" установил рекорд АПЛ по количеству набранных очков после 13 туров. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 13-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 13-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 13 37
2 Манчестер Юнайтед 13 29
3 Челси 13 26
4 Арсенал Лондон 13 25
5 Тоттенхэм 13 24
6 Ливерпуль 13 23
7 Бернли 13 22
8 Уотфорд 13 21
9 Брайтон & Хоув Альбион 13 16
10 Саутгемптон 13 16
11 Хаддерсфилд Таун 13 15
12 Лестер Сити 13 14
13 Борнмут 13 14
14 Ньюкасл Юнайтед 13 14
15 Сток Сити 13 13
16 Эвертон 13 12
17 Вест Бромвич Альбион 13 11
18 Вест Хэм Юнайтед 13 10
19 Суонси Сити 13 9
20 Кристал Пэлас 13 8
Полная таблица

топ-5 тегов