"Манчестер Сити" установил рекорд по количеству гостевых побед подряд для английских клубов



В матче 13-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде обыграл "Хаддерсфилд" со счетом 2:1.

Эта победа стала для "горожан" 11-й гостевой подряд во всех турнирах. Этот показатель является рекордным для английских клубов.

Стоит отметить, что в последний раз "Манчестер Сити" не сумел выиграть на чужом поле 30 апреля 2017 года в поединке с "Мидлсбро" (2:2).

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