"Манчестер Сити" установил уникальное достижение в Англии

"Манчестер Сити" одержал победу над "Ливерпулем" (1:1, по пенальти - 5:4) в игре за Суперкубок Англии.

Таким образом, "Сити" стал первой командой в Англии, которой удалось выиграть четыре домашних турнира за один год.

Напомним, что этом году подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли Кубок Англии, Кубок английской лиги и стали чемпионами страны.

Гвардиола возглавляет "горожан" с 2016 года. Под его руководством клуб завоевал 7 трофеев.

Читайте также: "Манчестер Сити" одолел в серии пенальти "Ливерпуль" и выиграл Суперкубок Англии. | http://soccernews.ru