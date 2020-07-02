"Манчестер Сити" устроил чемпионский коридор для "Ливерпуля"

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"Манчестер Сити" устроил чемпионский коридор для "Ливерпуля"

"Манчестер Сити" сделал чемпионский коридор для "Ливерпуля" на "Этихаде".

Напомним, что мерсисайдцы в прошлом туре досрочно стали чемпионами, когда "Сити" потерял очки в матче с "Челси".

"Ливерпуль" лидирует в АПЛ, опережая "горожан" на 23 очка.

Для "Ливерпуля" это чемпионство стало первым за последние 30 лет.

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