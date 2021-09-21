"Манчестер Сити" устроил голевую феерию в Кубке Лиги
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
В матче 3-го раунда Кубка английской лиги "Манчестер Сити" разгромил "Уиком" со счетом 6:1.
Победу горожанам принесли дубль Рияда Мареза, голы Кевина де Брюйне, Фила Фодена, Феррана Торреса и Коула Палмера. В составе гостей отличился Брэндон Хэнлан.
"Манчестер Сити" – "Уиком" - 6:1 (3:1)
Голы: Хэнлан, 22 - 0:1, де Брюйне, 29 - 1:1, Марез, 43 - 2:1, Фоден, 45 - 3:1, Ферран Торрес, 71 - 4:1, Марез, 83 - 5:1, Палмер, 88 - 6:1
"Манчестер Сити": Стеффен, Бернс, Уилсон-Эсбранд (Макати, 72), Мбете-Тату, Райли, Стерлинг, Лавиа, Ферран Торрес (Палмер, 72), де Брюйне, Марез, Фоден.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18