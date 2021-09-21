"Манчестер Сити" устроил голевую феерию в Кубке Лиги

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"Манчестер Сити" устроил голевую феерию в Кубке Лиги

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

В матче 3-го раунда Кубка английской лиги "Манчестер Сити" разгромил "Уиком" со счетом 6:1.

Победу горожанам принесли дубль Рияда Мареза, голы Кевина де Брюйне, Фила Фодена, Феррана Торреса и Коула Палмера. В составе гостей отличился Брэндон Хэнлан.

"Манчестер Сити" – "Уиком" - 6:1 (3:1)
Голы: Хэнлан, 22 - 0:1, де Брюйне, 29 - 1:1, Марез, 43 - 2:1, Фоден, 45 - 3:1, Ферран Торрес, 71 - 4:1, Марез, 83 - 5:1, Палмер, 88 - 6:1

"Манчестер Сити": Стеффен, Бернс, Уилсон-Эсбранд (Макати, 72), Мбете-Тату, Райли, Стерлинг, Лавиа, Ферран Торрес (Палмер, 72), де Брюйне, Марез, Фоден.

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