"Манчестер Сити" уступил "Тоттенхэму" в 1-м туре АПЛ
Фото: твиттер "Тоттенхэма"
В рамках 1-го тура АПЛ "Тоттенхэм" одержал минимальную победу над "Манчестер Сити".
"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" 1:0
Гол: Сон Хын Мин, 55 - 1:0
"Тоттенхэм": Льорис, Танганга (Доэрти, 83), Дайер, Санчес, Регилон, Лукас Моура, Хейбьерг, Алли, Скипп, Сон Хын Мин, Бергвейн (Ло Чельсо, 77).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Аке, Рубен Диаш, Менди (Зинченко, 79), Фернандиньо, Гюндоган, Грилиш, Стерлинг (Габриэл Жезус, 70), Марез (де Брюйне, 79), Ферран Торрес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18