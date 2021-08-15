"Манчестер Сити" уступил "Тоттенхэму" в 1-м туре АПЛ

1 Теги тоттенхэмманчестер сити

"Манчестер Сити" уступил "Тоттенхэму" в 1-м туре АПЛФото: твиттер "Тоттенхэма"

В рамках 1-го тура АПЛ "Тоттенхэм" одержал минимальную победу над "Манчестер Сити".

"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" 1:0

Гол: Сон Хын Мин, 55 - 1:0

"Тоттенхэм": Льорис, Танганга (Доэрти, 83), Дайер, Санчес, Регилон, Лукас Моура, Хейбьерг, Алли, Скипп, Сон Хын Мин, Бергвейн (Ло Чельсо, 77).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Аке, Рубен Диаш, Менди (Зинченко, 79), Фернандиньо, Гюндоган, Грилиш, Стерлинг (Габриэл Жезус, 70), Марез (де Брюйне, 79), Ферран Торрес.

Читайте также: "Вест Хэм" обыграл "Ньюкасл" на выезде в первом туре АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Супер!Хотя,это стандартная ситуация , когда сильный команде и тренер побеждает слабых.

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" в первом матче без Месси обыграла "Реал Сосьедад"

"Барселона" в первом матче без Месси обыграла "Реал Сосьедад"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов