"Манчестер Сити" увеличил предложение по Кулибали

Теги манчестер ситинаполикалиду кулибалитрансферы

"Манчестер Сити" увеличил предложение по Кулибали

"Манчестер Сити" не оставляет попыток усилиться центральным защитником "Наполи" Калиду Кулибали.

Ранее сообщалось, что "горожане" готовы заплатить за сенегальца 55 миллионов евро.

Однако эти условия не устроили неаполитанцев, поэтому предложение, по информации журналиста Танкреди Палмери, было увеличено до 63 миллионов.

"Сити" намерен заключить с Кулибали пятилетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год.

Не пропустите: Тьяго Алькантара выбирает между "Манчестер Сити" и ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА и киевское "Динамо" включились в гонку за трансферной целью "Спартака"

ЦСКА и киевское "Динамо" включились в гонку за трансферной целью "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов