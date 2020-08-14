"Манчестер Сити" увеличил предложение по Кулибали

"Манчестер Сити" не оставляет попыток усилиться центральным защитником "Наполи" Калиду Кулибали.

Ранее сообщалось, что "горожане" готовы заплатить за сенегальца 55 миллионов евро.

Однако эти условия не устроили неаполитанцев, поэтому предложение, по информации журналиста Танкреди Палмери, было увеличено до 63 миллионов.

"Сити" намерен заключить с Кулибали пятилетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год.

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