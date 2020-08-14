"Манчестер Сити" увеличил предложение по Кулибали
"Манчестер Сити" не оставляет попыток усилиться центральным защитником "Наполи" Калиду Кулибали.
Ранее сообщалось, что "горожане" готовы заплатить за сенегальца 55 миллионов евро.
Однако эти условия не устроили неаполитанцев, поэтому предложение, по информации журналиста Танкреди Палмери, было увеличено до 63 миллионов.
"Сити" намерен заключить с Кулибали пятилетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18