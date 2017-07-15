"Манчестер Сити" увеличил предложение по Менди

"Манчестер Сити" решил предпринять ещё одну попытку приобрести защитника "Монако" Бенжамена Менди.

Как сообщает L’Equipe, "горожане" сделали очередное предложение монегаскам по трансферу 22-летнего футболиста в размере 57 миллионов евро.

Напомним, что ранее "Монако" отказался продавать Менди "Манчестер Сити" за 45 миллионов евро. | http://soccernews.ru