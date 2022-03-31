"Манчестер Сити" уверен в трансфере Холанда из-за Гвардиолы
Фото: твиттер Холанда\Автор неизвестен
"Манчестер Сити" сохраняет уверенность в подписании норвежского форвард "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда и считает, что сможет позволить себе этот трансфер в финансовом плане, сообщает ESPN.
Отмечается, что отдельную роль в финансовой стабильности "горожан" сыграли продажи Анхелиньо, Феррана Торреса и Джека Харрисона, за которых суммарно они получили 85 миллионов евро.
По информации источника, отдельным преимуществом в "Сити" считают наличие Хосепа Гвардиолы на посту главного тренера, с которым клуб каждый год является фаворитом в АПЛ.
Ради трансфера Холанда на многое готов пойти и мадридский "Реал", однако в любом случае, главный приоритет королевского клуба - Килиан Мбаппе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
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|1
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|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18