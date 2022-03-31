"Манчестер Сити" уверен в трансфере Холанда из-за Гвардиолы

Фото: твиттер Холанда\Автор неизвестен

"Манчестер Сити" сохраняет уверенность в подписании норвежского форвард "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда и считает, что сможет позволить себе этот трансфер в финансовом плане, сообщает ESPN.

Отмечается, что отдельную роль в финансовой стабильности "горожан" сыграли продажи Анхелиньо, Феррана Торреса и Джека Харрисона, за которых суммарно они получили 85 миллионов евро.

По информации источника, отдельным преимуществом в "Сити" считают наличие Хосепа Гвардиолы на посту главного тренера, с которым клуб каждый год является фаворитом в АПЛ.

Ради трансфера Холанда на многое готов пойти и мадридский "Реал", однако в любом случае, главный приоритет королевского клуба - Килиан Мбаппе.

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