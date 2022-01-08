"Манчестер Сити" уверенно обыграл "Суиндон" в Кубке Англии

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"Манчестер Сити" уверенно обыграл "Суиндон" в Кубке АнглииФото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" на выезде обыграл "Суиндон" в матче 3-го раунда Кубка Англии.

"Суиндон" - "Манчестер Сити" - 1:4

Голы: Бернарду Силва, 14 - 0:1, Габриэл Жезус, 28 - 0:2, Гюндоган, 59 - 0:3, Маккерди, 78 - 1:3, Палмер, 82 - 1:4.

"Суиндон" - Уорд, Кесслер, Конрой, Хант, Одимайо (Кричлоу, 71), Яндоло, Глэдуин (Уильямс, 71), Рид (Ист, 87), Лайден, Маккерди (Дабре, 87), Симпсон (Парсонс, 83).

"Манчестер Сити" - Стеффен, Уокер, Аке (Мбете-Тату, 86), Рубен Диаш, Жоау Канселу, Гюндоган (Лавиа, 83), де Брюйне (Макати, 66), Родри, Бернарду Силва, Палмер (Кайки, 86), Габриэл Жезус.

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