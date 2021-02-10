"Манчестер Сити" уверенно прошел в четвертьфинал Кубка Англии

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"Манчестер Сити" уверенно прошел в четвертьфинал Кубка Англии

В рамках 1/8 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" встретился с "Суонси".

"Горожане" добыли уверенную победу со счетом 3:1 и прошли в четвертьфинал.

"Суонси" - "Манчестер Сити" 1:3

Голы: Уокер, 30 - 0:1, Стерлинг, 47 - 0:2, Габриэл Жезус, 50 - 0:3, Уиттакер, 77 - 1:3

"Суонси": Вудмен, Геи (Бидуэлл, 66), Кабанго, Латибодьер, Робертс (Фримэн, 66), Мэннинг, Граймз, Лоу (Арриола, 65), Фултон, Данда (Хурихэйн, 77), Моррис (Уиттакер, 66).

"Манчестер Сити": Стеффен, Эрик Гарсия, Уокер, Менди, Лапорт, Родри (Гомес, 72), Бернарду Силва (Фоден, 66), Ферран Торрес, Гюндоган (Дойл, 57), Стерлинг (Марез, 56), Габриэл Жезус.  

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