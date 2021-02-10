"Манчестер Сити" уверенно прошел в четвертьфинал Кубка Англии
В рамках 1/8 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" встретился с "Суонси".
"Горожане" добыли уверенную победу со счетом 3:1 и прошли в четвертьфинал.
"Суонси" - "Манчестер Сити" 1:3
Голы: Уокер, 30 - 0:1, Стерлинг, 47 - 0:2, Габриэл Жезус, 50 - 0:3, Уиттакер, 77 - 1:3
"Суонси": Вудмен, Геи (Бидуэлл, 66), Кабанго, Латибодьер, Робертс (Фримэн, 66), Мэннинг, Граймз, Лоу (Арриола, 65), Фултон, Данда (Хурихэйн, 77), Моррис (Уиттакер, 66).
"Манчестер Сити": Стеффен, Эрик Гарсия, Уокер, Менди, Лапорт, Родри (Гомес, 72), Бернарду Силва (Фоден, 66), Ферран Торрес, Гюндоган (Дойл, 57), Стерлинг (Марез, 56), Габриэл Жезус.
Читайте также: Гол Мактоминей в дополнительное время вывел "МЮ" в 1/4 Кубка Англии. | http://soccernews.ru
главное
-
"Барселона" не намерена задействовать Коутиньо в этом сезоне, чтобы не выплачивать бонусы "Ливерпулю"
-
Гвардиола: "Можно не играть оставшиеся матчи. "Манчестер Сити" - чемпион"
-
"Монако" вышел в 1/16 Кубка Франции. Головин сыграл 15 минут
-
Боатенг не сыграет в финале Клубного Чемпионата Мира из-за смерти бывшей девушки
-
В СМИ попал макет новой эмблемы "Интера"
Лента новостей
-
Яя Туре вошел в тренерский штаб украинского клуба
-
"Марсель" и "Лилль" вышли в 1/16 финала Кубка Франции
-
"Ганновер" намерен выкупить Бийола у ЦСКА
-
"Манчестер Сити" уверенно прошел в четвертьфинал Кубка Англии
-
"Манчестер Сити" сомневается в возможности трансфера Лаутаро Мартинеса
-
TyС Sports: "Ривер Плейт" и "Зенит" согласовали аренду Дриусси
-
"Реал" нацелился на воспитанника "Барселоны"
-
Кокорин не смог завершить тренировку "Фиорентины"
-
Переговоры о новом контракте Сульшера с "Манчестер Юнайтед" пройдут по окончании сезона
-
"Ливерпуль" и АПЛ поддержали Клоппа в связи со смертью матери
-
Пахарь, возглавивший "Сиену" вместо сына Газзаева, уволен после двух недель работы
-
"Барселона" не намерена задействовать Коутиньо в этом сезоне, чтобы не выплачивать бонусы "Ливерпулю"
-
Бохинен отправился в Испанию на сборы ЦСКА
-
Промес удалил упоминание "Аякса" со своей страницы в инстаграме
-
Гвардиола: "Можно не играть оставшиеся матчи. "Манчестер Сити" - чемпион"
-
Источник: Де Брюйне не нравится предложение "Манчестер Сити" по новому контракту
-
Месси выплатил 370 млн евро налогов с 2017 года
-
"Тамбов" будет платить игрокам не больше 50 тысяч рублей
-
"Монако" вышел в 1/16 Кубка Франции. Головин сыграл 15 минут
-
"Вест Бромвич" не стал подписывать Ахмеда Мусу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18