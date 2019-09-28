"Манчестер Сити" уверенно разобрался с "Эвертоном"

В 7-м туре АПЛ "Манчестер Сити" на выезде обыграл "Эвертон".

Теперь "горожане" с 16 очками занимают второе место, отставая от "Ливерпуля" на 5 очков.

"Эвертон" - "Манчестер Сити" 1:3

Голы: Габриэл Жезус, 24 - 0:1, Кэлверт-Льюин, 33 - 1:1, Махрез, 71 - 1:2, Стерлинг, 84 - 1:3

"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн, Мина, Кин, Динь, Шнайдерлин (Дэвис, 81), Сигурдссон, Ришарлисон, Делф, Уолкотт (Ивоби, 7; Кин, 74), Кэлверт-Льюин.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Уокер, Зинченко, Фернандиньо, Родри Эрнандес, де Брюйне (Бернарду Силва, 80), Махрез, Гюндоган, Стерлинг (Сильва, 86), Габриэл Жезус (Агуэро, 66).

Предупреждения: Родри Эрнандес (38), Отаменди (51), Шнайдерлин (59), Мина (70).

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