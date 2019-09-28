"Манчестер Сити" уверенно разобрался с "Эвертоном"
В 7-м туре АПЛ "Манчестер Сити" на выезде обыграл "Эвертон".
Теперь "горожане" с 16 очками занимают второе место, отставая от "Ливерпуля" на 5 очков.
"Эвертон" - "Манчестер Сити" 1:3
Голы: Габриэл Жезус, 24 - 0:1, Кэлверт-Льюин, 33 - 1:1, Махрез, 71 - 1:2, Стерлинг, 84 - 1:3
"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн, Мина, Кин, Динь, Шнайдерлин (Дэвис, 81), Сигурдссон, Ришарлисон, Делф, Уолкотт (Ивоби, 7; Кин, 74), Кэлверт-Льюин.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Уокер, Зинченко, Фернандиньо, Родри Эрнандес, де Брюйне (Бернарду Силва, 80), Махрез, Гюндоган, Стерлинг (Сильва, 86), Габриэл Жезус (Агуэро, 66).
Предупреждения: Родри Эрнандес (38), Отаменди (51), Шнайдерлин (59), Мина (70).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|7
|21
|2
|Манчестер Сити
|7
|16
|3
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|12
|4
|Тоттенхэм
|7
|11
|5
|Лестер Сити
|6
|11
|6
|Челси
|7
|11
|7
|Борнмут
|7
|11
|8
|Арсенал Лондон
|6
|11
|9
|Кристал Пэлас
|7
|11
|10
|Бернли
|7
|9
|11
|Манчестер Юнайтед
|6
|8
|12
|Шеффилд Юнайтед
|7
|8
|13
|Вулверхэмптон
|7
|7
|14
|Саутгемптон
|7
|7
|15
|Эвертон
|7
|7
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|6
|17
|Норвич Сити
|7
|6
|18
|Астон Вилла
|7
|5
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|5
|20
|Уотфорд
|7
|2