"Манчестер Сити" уверенно разобрался с гладбахской "Боруссией" в Лиге Чемпионов

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"Манчестер Сити" уверенно разобрался с гладбахской "Боруссией" в Лиге Чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" на выезде обыграл менхенгладбахскую "Боруссию".

Ответная игра состоится 16 марта.

"Боруссия" М - "Манчестер Сити" 0:2

Голы: Бернарду Силва, 29 - 0:1, Габриэл Жезус, 65 - 0:2

"Боруссия" М: Зоммер, Бенсебайни, Гинтер, Эльведи, Лайнер (Лазаро, 63), Крамер, Закария, Нойхаус, Хофманн (Вольф, 87), Штиндль (Эмболо, 74), Плеа (Тюрам, 63).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Рубен Диаш, Уокер, Лапорт, Жоау Канселу, Фоден (Ферран Торрес, 80), Родри, Бернарду Силва, Гюндоган, Стерлинг (Марез, 69), Габриэл Жезус (Агуэро, 80).

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