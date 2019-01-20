"Манчестер Сити" уверенно разобрался с "Хаддерсфилдом"
В рамках 23-го тура АПЛ "Манчестер Сити" одержал победу над "Хаддерсфилдом". "Горожане" по-прежнему остаются на 2-м месте в турнирной таблице и отстают от лидирующего "Ливерпуля" на 4 очка.
"Хаддерсфилд" - "Манчестер Сити" 0:3
Голы: Данило, 18 - 0:1, Стерлинг, 54 - 0:2, Сане, 56 - 0:3
"Хаддерсфилд": Лессль, Смит, Леве, Шиндлер, Конголо, Панчон, Хогг, Качунга, Бакуна (Притчард, 64), Мбенза, Диакаби (Мунье, 59).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Лапорт, Отаменди, Данило, де Брюйне, Фернандиньо (Сильва, 59), Сане (Бернарду Силва, 72), Гюндоган (Делф, 80), Стерлинг, Агуэро.
Предупреждения: Уокер (27), Бакуна (30), Хогг (43), Фернандиньо (50).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11