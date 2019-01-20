"Манчестер Сити" уверенно разобрался с "Хаддерсфилдом"

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"Манчестер Сити" уверенно разобрался с "Хаддерсфилдом"

В рамках 23-го тура АПЛ "Манчестер Сити" одержал победу над "Хаддерсфилдом". "Горожане" по-прежнему остаются на 2-м месте в турнирной таблице и отстают от лидирующего "Ливерпуля" на 4 очка.

"Хаддерсфилд" - "Манчестер Сити" 0:3

Голы: Данило, 18 - 0:1, Стерлинг, 54 - 0:2, Сане, 56 - 0:3

"Хаддерсфилд": Лессль, Смит, Леве, Шиндлер, Конголо, Панчон, Хогг, Качунга, Бакуна (Притчард, 64), Мбенза, Диакаби (Мунье, 59).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Лапорт, Отаменди, Данило, де Брюйне, Фернандиньо (Сильва, 59), Сане (Бернарду Силва, 72), Гюндоган (Делф, 80), Стерлинг, Агуэро.

Предупреждения: Уокер (27), Бакуна (30), Хогг (43), Фернандиньо (50).

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