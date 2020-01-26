"Манчестер Сити" уверенно вышел в 1/8 финала Кубка Англии

В 1/16 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" на своем поле разгромил "Фулхэм" со счетом 4:0 и вышел в следующий раунд турнира. Победу "горожанам" принесли дубль Габриэла Жезуса, а также голы Илкая Гюндогана и Бернарду Силвы. Стоит отметить, что гости с 6-й минуты играли вдесятером из-за удаления Тима Рима.

"Манчестер Сити" – "Фулхэм" - 4:0 (2:0)

Голы: Гюндоган (8, с пенальти) - 1:0, Бернарду Силва, 19 - 2:0, Габриэл Жезус, 72 - 3:0, Габриэл Жезус, 75 - 4:0

"Манчестер Сити": Браво, Жоау Канселу, Анхелиньо, Эрик Гарсия, Отаменди (Стоунз, 74), Сильва, Гюндоган (Родри Эрнандес, 75), Бернарду Силва, Фоден, Марез (Стерлинг, 53), Габриэл Жезус.

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