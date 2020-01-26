"Манчестер Сити" уверенно вышел в 1/8 финала Кубка Англии
В 1/16 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" на своем поле разгромил "Фулхэм" со счетом 4:0 и вышел в следующий раунд турнира. Победу "горожанам" принесли дубль Габриэла Жезуса, а также голы Илкая Гюндогана и Бернарду Силвы. Стоит отметить, что гости с 6-й минуты играли вдесятером из-за удаления Тима Рима.
"Манчестер Сити" – "Фулхэм" - 4:0 (2:0)
Голы: Гюндоган (8, с пенальти) - 1:0, Бернарду Силва, 19 - 2:0, Габриэл Жезус, 72 - 3:0, Габриэл Жезус, 75 - 4:0
"Манчестер Сити": Браво, Жоау Канселу, Анхелиньо, Эрик Гарсия, Отаменди (Стоунз, 74), Сильва, Гюндоган (Родри Эрнандес, 75), Бернарду Силва, Фоден, Марез (Стерлинг, 53), Габриэл Жезус.
Не пропустите: Гвардиола высказался об успехах "Ливерпуля" в нынешнем сезоне АПЛ. | http://soccernews.ru
главное
-
Кавани отказался переходить в "Манчестер Юнайтед"
-
Сетьен начинает с неудач в "Барселоне" - первый же экзамен провален! Разбираем матч каталонцев против "Валенсии"
-
Гвардиола высказался об успехах "Ливерпуля" в нынешнем сезоне АПЛ
-
Саутгейт может сменить Сульшера на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед"
-
"Спартак" планирует продлить контракты с Ребровым и Ещенко
Лента новостей
-
Лингард забил за "Манчестер Юнайтед" впервые за год в английских турнирах
-
"Аякс" потерпел третье поражение в чемпионате Нидерландов
-
Слуцкий и футболисты "Рубина" сыграли в пейнтбол в Турции
-
"Манчестер Сити" уверенно вышел в 1/8 финала Кубка Англии
-
"Краснодар" обыграл чешский клуб на сборе в Испании
-
25-летнего футболиста жестоко убили в Англии
-
"Ювентус" согласовал трансфер защитника ПСЖ
-
"СЭ": стала известна точная сумма трансфера Комличенко в "Динамо"
-
"Интер" не сумел выиграть в третьем матче Серии А подряд
-
Фанаты "Наполи" оскорбили Сарри перед матчем с "Ювентусом"
-
"Ньюкасл" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"
-
"Атлетико" не сумел обыграть "Леганес"
-
"Антальяспор" с Кудряшовым в составе прервал 11-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате Турции
-
Форвард "Торино" высказался о домашнем поражении от "Аталанты" со счетом 0:7
-
1
Модель забеременела от игрока сборной Англии после расставания с братом Рэшфорда
-
В "Интере" прокомментировали возможный трансфер Эриксена
-
"Милан" может расстаться с Доннаруммой из-за его агента
-
Кавани отказался переходить в "Манчестер Юнайтед"
-
В Англии осудили преступника, ограбившего дома Ингса
-
В "Валенсии" не исключили переход Родриго в "Барселону"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|67
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|24
|48
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|24
|34
|6
|Тоттенхэм
|24
|34
|7
|Вулверхэмптон
|24
|34
|8
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Бернли
|24
|30
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|24
|17