"Манчестер Сити" узнал у "Реала" стоимость Ковачича

"Манчестер Сити" сделал запрос в "Реал" по трансферу хавбека Матео Ковачича.

Как сообщает Daily Star, "сливочные" хотят выручить с продажи хорвата не менее 90 миллионов евро.

Отметим, что "горожане" переключились на Ковачича после того, как сорвался трансфер Жоржиньо, который перебрался в "Челси".

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