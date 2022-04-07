"Манчестер Сити" в 2013 году нарушил правило ФИФА по трансферам

"Манчестер Сити" допустил нарушение правил ФИФА в 2013 году из-за трансфера полузащитника "Малаги" Браима Диаса, сообщает Der Spiegel.

По сведениям источника, английский клуб заплатил за футболиста, которому на тот момент было 14 лет, 360 тысяч евро. По правилам ФИФА, клубы не имеют права покупать игроков младше 16 лет из других стран. Чтобы обойти это ограничение "Манчестер Сити" зарегестрировал Диаса только спустя два года после перехода.

Диас выступал за "Манчестер Сити" с 2014 по 2019 годы. Всего провел за клуб 15 матчей и забил два гола. Затем он перешел в "Реал" за 17 миллионов евро. С 2020 года хавбека играет за "Милан" на правах аренды.

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