"Манчестер Сити" в четвертый раз подряд победил в АПЛ со счетом 2:1

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"Манчестер Сити" в четвертый раз подряд победил в АПЛ со счетом 2:1

В матче 16-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" победил "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.

Стоит отметить, что "горожане" с тем же счетом добились побед и в трех предыдущих поединках - с "Вест Хэмом", "Хаддерсфилдом" и "Саутгемптоном".

После 16 туров "Манчестер Сити" с 15 победами и 1 ничьей лидирует в Премьер-лиге с 11-очковым отрывом от ближайшего преследователя.

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Итоги и символическая сборная 16-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 16-го тура АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 15 43
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 16 32
4 Ливерпуль 16 30
5 Арсенал Лондон 16 29
6 Тоттенхэм 16 28
7 Бернли 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 16 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 16 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
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