"Манчестер Сити" в четвертый раз подряд победил в АПЛ со счетом 2:1

В матче 16-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" победил "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.

Стоит отметить, что "горожане" с тем же счетом добились побед и в трех предыдущих поединках - с "Вест Хэмом", "Хаддерсфилдом" и "Саутгемптоном".

После 16 туров "Манчестер Сити" с 15 победами и 1 ничьей лидирует в Премьер-лиге с 11-очковым отрывом от ближайшего преследователя.

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