"Манчестер Сити" в домашнем матче обыграл "Лестер"

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"Манчестер Сити" в домашнем матче обыграл "Лестер"

"Манчестер Сити" обыграл "Лестер" в матче 18-го утра чемпионата Англии.

В составе "горожан" голами отметились Рияд Махрез, Илкай Гондюган и Габриэль Жезус.

"Манчестер Сити" - "Лестер" - 3:1 (2:1)

Голы: Варди, 22 - 0:1, Марез, 30 - 1:1, Гюндоган, 43 (пенальти) - 2:1, Габриэл Жезус, 69 - 3:1

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Уокер, Менди, Фернандиньо, де Брюйне, Гюндоган (Родри Эрнандес, 79), Марез, Бернарду Силва, Стерлинг, Габриэл Жезус.

"Лестер": Шмейхель, Рикарду Перейра, Эванс, Чилуэлл, Сеюнджю, Тилеманс (Прат, 77), Мэддисон, Ндиди, Барнс (Олбрайтон, 64), Перес (Грэй, 68), Варди

"Сити" с 38 баллами остался на 3 месте в турнирной таблице АПЛ. "Лестер" с 39 очками расположился на 2 месте.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Сити,конечно,был сильнее в этом матче...Но,вот зачем было пользоваться помощью судей?

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