"Манчестер Сити" в гостях добыл волевую победу у "Ньюкасла"
Фото: твиттер "Сити"/Автор неизвестен
В матче 36-го тура АПЛ "Манчестер Сити" в гостях вырвал победу у "Ньюкасла" благодаря хет-трику Феррана Торреса.
"Ньюкасл" – "Манчестер Сити" - 3:4
Голы: 1:0 – 25 Крафт, 1:1 – 39 Жоау Канселу, 1:2 – 42 Ферран Торрес, 2:2 – 45, пенальти Жоэлинтон, 3:2 – 62 Уиллок, 3:3 – 64 Ферран Торрес, 3:4 – 66 Ферран Торрес.
"Ньюкасл" – Дубравка, Фернандес, Дамметт, Крафт, Ритчи, Уиллок, Мерфи, Шелви, Альмирон, Сен-Максимен, Жоэлинтон.
"Манчестер Сити" – Карсон, Эрик Гарсия, Аке, Уокер, Жоау Канселу (Менди, 74), Гюндоган, Родри, Ферран Торрес, Бернарду Силва, Стерлинг, Габриэл Жезус.
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