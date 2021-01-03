"Манчестер Сити" в гостях обыграл "Челси"

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"Манчестер Сити" в гостях обыграл "Челси"В Лондоне завершился матч 17 тура Английской Премьер Лиги. "Челси" уступил "Манчестер Сити" со счетом 1:3.

Победа позволила гостям подняться на 5 место в турнирной таблице. Теперь у "горожан" 29 очков после 15 встреч. Хозяева же занимают 8 место, набрав 26 очков и сыграв 17 игр.

"Челси" - "Манчестер Сити" 1:3 (0:3)

Голы: Гюндоган, 18 - 0:1, Фоден, 21 - 0:2, де Брюйне, 34 - 0:3, Хадсон-Одои, 90+2 - 1:3

"Челси": Менди, Зума, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Чилуэлл, Маунт, Ковачич (Хавертц, 77), Зиеш (Хадсон-Одои, 64), Канте (Гилмор, 64), Пулишич, Вернер.

"Манчестер Сити": Стеффен, Рубен Диаш, Стоунз, Жоау Канселу, Зинченко, де Брюйне (Агуэро, 86), Фоден (Марез, 86), Родри, Гюндоган (Фернандиньо, 75), Стерлинг, Бернарду Силва.

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