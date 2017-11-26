"Манчестер Сити" в концовке матча вырывает победу у "Хаддерсфилда"
Лидер английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" гостил в рамках 13 тура в небольшом городке Хаддерсфилд, где базируется одноименная команда, вернувшаяся после многолетней паузы в элитный дивизион. Фаворитом матча считалась команда Хосепа Гвардиолы. Однако на примере домашней победы над "Манчестер Юнайтед" новичок Премьер-лиги показал, что с ним стоит считаться.
Разумеется, что гости не желали в этой встрече терять очки, дабы сохранить отрыв от преследователей, поэтому "горожане" выглядели целеустремленнее соперника со стартового свистка. Однако по ходу первых 20 минут лидеру Премьер-лиги не удалось создать ни единого голевого момента у ворот Лессля. Правда, на 13-й минуте мяч все же побывал в воротах "терьеров", но Агуэро в этом эпизоде находился в офсайде.
Ситуация стала меняться на поле после экватора первого тайма. "Манчестер Сити" буквально прижал хозяев к воротам и вот уже Агуэро едва не замыкает прострел от Сане. А чуть позже в течение пяти минут гости упустили три убойных момента для взятия ворот. Сначала просто обязан был забивать Агуэро. После подачи со стандарта мяч отлетел к де Брюйне, который отдал передачу Силве, а Давид выполнил пас в касание на Агуэро. Аргентинец бил из убойнейшей позиции, но не сумел поразить правую "девятку".
А вскоре едва не забил Отаменди. После того как Силва отпасовал мяч на линию штрафной, Николас целил под перекладину, но ударил чуть выше ворот. И тут же еще один голевой момент случился у Стерлинга. После атаки левым флангом на ударной позиции оказался Агуэро, который с семи метров направил сферу в дальний угол. Голкипер "Хаддерсфилда", казалось, выручил свою команду, но мяч попал на ногу Стерлингу, который добивал сферу с трех метров – рядом со штангой.
Концовку же тайма обе команды выдали просто потрясающую. Причем хозяева тоже пошли в атаку и в конце концов преуспели в этом. Сначала, после подачи с правой бровки от Хогга, пробил Йоргенсен, но также как и Агуэро, из убойнейшей позиции ворота противника не поразил. Затем в ответной атаке опасно бил с 22-х метров Фернандиньо, но сфера не захотела влетать в ворота. Тут же после розыгрыша углового у ворот гостей, Компани после срезки мяча от головы едва не поразил собственные ворота. И, наконец, в компенсированное время тайма наступила развязка. "Хаддерсфилд" подавал стандарт, Шиндлер в штрафной продлил полет мяча на угол вратарской, где мяч попал в плечо Отаменди и влетел в ворота – 1:0.
Нужно ли говорить, что едва начался тайм второй, как "Манчестер Сити" отправился сравнивать результат. И уже на 47-й минуте команде Хосепа Гвардиолы это удалось. Стерлинг справа вошел в штрафную, после чего оказался на газоне – пенальти. Агуэро четко пробил с "точки" – 1:1. Спустя несколько минут Серхио мог выводить свою команду вперед, но оказавшись с глазу на глаз с Лесслем, не смог переиграть голкипера.
В дальнейшем игра немного успокоилась и проходила по классической схеме. Хозяева заняли оборону, а их соперник время от времени осаждал ворота. В одном из эпизодов гости могли забивать со штрафного, но Сане угодил в перекладину.
Тем не менее, с каждой минутой "Манчестер Сити" усиливал давление на ворота "терьеров" и, в конце концов, своего добился. Жезус получил сферу на линии вратарской и в касание попытался отправить мяч в ворота, но попал во вратаря. На добивании играл Стерлинг, который на удачу, сыграв на отскоке, подставил колено, и от него сфера уже юркнула в ворота – 1:2.
В оставшееся время команда Давида Вагнера попыталась спасти матч, но свой единственный шанс не реализовала. Муй опасно пробил со штрафного, но угодил в сетку с внешней стороны ворот.
Таким образом "горожане" смогли продлить свою победную серию в чемпионате и сохранить восьмиочковый отрыв от "Манчестер Юнайтед".
"Хаддерсфилд" – "Манчестер Сити" – 1:2
Голы: Отаменди, 45, в свои ворота – 1:0. Агуэро, 47, с пенальти – 1:1. Стерлинг, 85 – 1:2.
"Хаддерсфилд": Лессль, Смит, Шиндлер, Йоргенсен, Мэлоун (Лёв, 74), Муй, Хогг (Мунье, 86), Инс (Куанер, 82), Уильямс, Ла Парра, Депуатр.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Компани (Жезус, 81), Отаменди, Делф, Фернандиньо, Де Брюйне, Давид Силва (Мангала, 89), Сане, Стерлинг, Агуэро (Гюндоган, 86).
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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