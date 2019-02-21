"Манчестер Сити" в меньшинстве обыграл "Шальке" в Лиге Чемпионов

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"Манчестер Сити" в меньшинстве обыграл "Шальке" в Лиге Чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Шальке" на своем поле проиграл "Манчестер Сити". Счет в начале матча открыл Серхио Агуэро, но затем дубль Набиля Бенталеба вывел вперед немцев. В концовке встречи голы Лероя Сане и Рахима Стерлинга принесли победу английскому клубу.

Стоит отметить, что "горожане" с 68-й минуты играли вдесятером из-за удаления Николаса Отаменди.

Ответный матч состоится в Англии 12 марта.

"Шальке" Германия – "Манчестер Сити" Англия - 2:3 (2:1)
Голы: Агуэро, 18 - 0:1, Бенталеб, 38 (с пенальти) - 1:1, Бенталеб, 45 (с пенальти) - 2:1, Сане, 85 - 2:2, Стерлинг, 90 - 2:3

"Шальке": Фэрманн, Брума, Сане, Настасич, Мендиль (Бургшталлер, 65), Сердар, Очипка, Маккенни (Скрибски, 78), Калиджури, Бенталеб, Ут.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Отаменди, Лапорт, Фернандиньо, Сильва (Компани, 70), Гюндоган, Бернарду Силва, де Брюйне, Стерлинг, Агуэро.

Удаление: Отаменди (68).

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