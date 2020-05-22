"Манчестер Сити" в поисках стабильного левого защитника! Зинченко и Менди могут оказаться за спиной португальца из Бундеслиги
Усиления на позицию левого защитника имело низкий приоритет для чемпионов Англии перед стартом текущей кампании. Украинец Александр Зинченко как раз оформил рекорд АПЛ по выигранным матчам и показывал очень приличную игру как для своей неродной позиции. Он получил столько комплиментов от британских СМИ, что многие забыли о существовании Мэнди, хоть и ненадолго. Травматического француза все же не спешили списывать со счетов, Гвардиола продолжал в него верить. В то же время Анхелиньо возвращался после классного сезона с ПСВ. "Горожане" активировали опцию выкупа испанца, который якобы был готов составить конкуренцию в первой команде. Однако все пошло не по плану. Зинченко не выглядел столь убедительно, как бы этого хотелось Гвардиоле. Украинец частенько ошибался в матчах против серьезных соперников. До вынужденного перерыва, вызванного пандемией, он провел 12 неполных игр в рамках английской Премьер-лиги, а после травмы нередко оказывался вне заявки. В конце концов Пеп начал ставить на здорового Мэнди, который неплохо выглядел перед карантином.
Анхелиньо оказался слишком сырым и третьим лишним в иерархии левых фулбэков Гвардиолы. Испанец, некий "пожарный" вариант на случай травм Мэнди или Зинченко провел всего 6 игр в АПЛ, а затем перебрался в "Лейпциг" на правах полугодичной аренды. В Германии дела пошли лучше – 23-летний воспитанник "Депортиво" нашел свой стиль под руководством Нагельсманна, играл от свистка до свистка (9 матчей фактически за один месяц). Он, в частности, забивал "Шальке" и помог "быкам" пройти "Тоттенхэм" в Лиге Чемпионов. Анхелиньо был основным в обоих поединках плей-офф. Теперь немцы серьезно размышляют над его полноценным трансфером. Цена вопроса – 30 млн евро. Не исключено, что клубы организуют бартер с доплатой "горожан", которых заинтересовал Дайот Упамекано. Несмотря на приличный футбол Анхелиньо в Бундеслиге, Пеп готов проститься с ним без лишних сантиментов. Более того, даже Мэнди не дают никаких гарантий. "Манчестер Сити" нужен высококлассный латераль, который бы раз и навсегда решил вопрос с проблемным флангом – прежде всего, не травматичный и полезный в атаке. 14 неполных матчей с 2-мя ассистами от француза в Премьер-лиге не впечатляют каталонского специалиста, который давно ищет нового Алабу или Дани Алвеса.
Английские СМИ советуют Гвардиоле подписать Рафаэля Геррейру, который может стать приоритетом "горожан" в ближайшее межсезонье на трансферном рынке. 26-летний португалец выдал феерический поединок против "Шальке" после карантина: отличился двумя красивыми мячами и получил высший балл немецких СМИ. Он проводит отличный сезон (30 матчей, 7 голов, 5 ассистов), заинтересовав крупные клубы Европы. Каталонская пресса рассказывала о возможном интересе "Барселоны", но "Кулес" банально не хватит денег из-за дыр в бюджете. Кстати, на "Камп Ноу" португалец рассматривался в качестве правого защитника – хорошая игра обеими ногами позволяет ему безболезненно менять позицию.
Raphaël Guerreiro’s game by numbers vs. Schalke:— Statman Dave (@StatmanDave) May 16, 2020
92% pass accuracy
5 tackles won
4 shots (2 on target)
4 ball recoveries
2 interceptions
2 goals
A huge impact from wing-back. pic.twitter.com/ErQBYxC18Q
Дортмунд, конечно, не горит желанием отпускать ключевого футболиста, с которым был продлен контракт прошлой осенью, однако интересное предложение "горожан" должно кардинально изменить ситуацию. Специализированный портал Transfermarkt оценивает Геррейру в 28 млн евро, тогда как "Манчестер Сити" мог бы раскошелиться на 35-40 млн. С трансфером португальца Гвардиола убил бы одним "выстрелом" двух зайцев, получив классного левого защитника и, в случае необходимости, вингера, что значительно расширяет возможности тренера после вероятного ухода Сане. Остается узнать, готов ли Рафаэль к новому скачку в карьере, и к сезону без Лиги Чемпионов, кстати говоря. Как сообщают СМИ, CAS рассмотрит апелляцию британцев о дисквалификации из еврокубков в начале июня.
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|2
|Манчестер Сити
|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
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|Челси
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|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
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|Бернли
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|Эвертон
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|Саутгемптон
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|Астон Вилла
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|Вест Хэм Юнайтед
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