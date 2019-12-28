"Манчестер Сити" в прошлом сезоне потерял меньше очков в АПЛ, чем за 19 туров текущего розыгрыша

"Манчестер Сити" завершил первый круг английской Премьер-лиги, набрав 38 очков.

Таким образом, "горожане" в 19 турах потеряли 19 баллов. Это больше, чем за весь чемпионат в прошлом сезоне - 16.

Более того, при Хосепе Гвардиоле "Сити" ещё не зарабатывал так мало очков в первой половине АПЛ. Ранее худшим результатом было 39 пунктов в кампании 2016/17.

Манкунианцы занимают третье место в турнирной таблице национального первенства, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 14 очков.

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