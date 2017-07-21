"Манчестер Сити" в пятницу объявит о трансфере Данило

Защитник мадридского "Реала" Данило вскоре станет игроком "Манчестер Сити".

Как сообщает Onda Cero, официально о трансфере будет объявлено уже в пятницу. Ранее стало известно, что "горожане" заплатят за 26-летнего бразильца 35 миллионов евро.

Данило выступает за "Реал" с 2015 года, сыграл 56 матчей, забил 3 гола и сделал 10 результативных передач. | http://soccernews.ru