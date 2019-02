"Манчестер Сити" в рамках акции на своём стадионе будет раздавать средства гигиены

"Манчестер Сити" принял участие в акции On the Ball. Эта кампания начала действовать летом 2018 года, ее организовали три болельщицы "Селтика". Об этом сообщает On the Ball.

Цель акции в том, чтобы все желающие смогли в свободной доступности пользоваться средствами гигиены. Известно, что 10% девушек в Великобритании не имеют доступа к этим средствам.

"Мы счастливы участвовать в подобной кампании. Премьер-лига известна во всём мире, поэтому подобная акция показывает, что футбол может быть эффективной платформой для перемен", - сказал представитель акции.

