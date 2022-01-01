"Манчестер Сити" в скандальном матче обыграл "Арсенал"

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

В матче 21-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде обыграл "Арсенал" со счетом 2:1.

В начале встречи арбитр в спорной ситуации не назначил пенальти в ворота гостей после контакта между Эдерсоном и Мартином Эдегором. На 31-й минуте счет открыл Букайо Сака. На 57-й минуте в ворота "канониров" был назначен пенальти, который реализовал Рияд Марез. В концовке встречи победу "горожанам" принес Родри.

"Манчестер Сити", набрав 53 очка, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. "Арсенал" с 35 очками остался на четвертой позиции.

"Арсенал" – "Манчестер Сити" - 1:2 (1:0)

Голы: Сака, 31 - 1:0, Марез, 57 (с пенальти) - 1:1, Родри, 90+3 - 1:2

"Арсенал": Рэмсдейл, Томиясу, Габриэл, Уайт, Тирни, Джака, Парти, Эдегор (Холдинг, 63), Сака (Эль-Ненни, 84), Ляказетт (Смит-Роу, 71), Мартинелли.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Лапорт, Рубен Диаш, Аке, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Стерлинг, Марез, Габриэл Жезус (Гюндоган, 63).

Удаление: Габриэл (59).

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