"Манчестер Сити" в товарищеском матче легко разобрался с "Вест Хэмом"

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"Манчестер Сити" в товарищеском матче легко разобрался с "Вест Хэмом"

В последнем матче предсезонной подготовки "Манчестер Сити" разгромил "Вест Хэм".

"Вест Хэм" – "Манчестер Сити" 0:3

Голы: Жезус, 5 - 0:1, Агуэро, 57 - 0:2, Стерлинг, 71 - 0:3

"Вест Хэм": Харт, Сабалета (Байрэм, 46), Фонте, Огбонна, Масуаку, Нобл (Райс, 46), Обианг, Фернандес, Арнаутович (Снодграсс, 62), Айю, Мартинес (Эрнандес, 46).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Данило (Уокер, 68), Компани (Робертс, 75), Стоунз (Фернандиньо, 68), Отаменди (Диас, 75), Яя Туре (Бернарду Силва, 68), де Брюйне (Мангаля, 68), Сане (Зинченко, 68), Сильва (Адарабийо, 68), Жезус (Стерлинг, 68), Агуэро (Фоден. 68). | http://soccernews.ru

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