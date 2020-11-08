"Манчестер Сити" в три раза поднимет зарплату Фодену

"Манчестер Сити" намерен продлить контракт с полузащитником Филом Фоденом, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, английский клуб готов увеличить зарплату игрока до 4,3 миллионов евро в год. Сейчас хавбек получает в три раза меньше. Ожидается, что стороны заключат новое соглашение в начале следующего года.

20-летний Фоден является воспитанником "Манчестер Сити". Всего он провел за английский клуб 84 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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