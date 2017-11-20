"Манчестер Сити" в январе будет работать над трансфером защитника

Теги манчестер ситихосеп гвардиоладжон стоунзсаутгемптонвирджил ван дейк

"Манчестер Сити" в январе будет работать над трансфером защитникаАнглийский "Манчестер Сити" в зимнее трансферное окно будет работать над трансфером защитника, информирует FootMercato.

По сведениям источника, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола после полученной травмы Джоном Стоунзом заинтересован в подписании еще одного центрбека в свою команду. Приоритетным кандидатом на пополнение состава "Сити" в настоящее время называется Вирджил ван Дейк ("Саутгемптон"), трансфер которого может стоить 70-80 миллионов евро.

Напомним, "Саутгемптон" будет готов продать ван Дейка в январе. | soccernews.ru

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